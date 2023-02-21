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Животов Иван
Животов Иван
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Древо
Место рождения
Омск
Дата рождения
28.05.1982
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Животова (Корнеева) Любовь
1959 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1982
Отец:
?
Мать:
Животова Любовь
Омск
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