Животов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животов Иван

Место рождения

Омск

Дата рождения

28.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1982

Отец: ?

Мать: Животова Любовь

Омск
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