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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1982
Сын: Животов Иван
Мать ребёнка: Животова Любовь
Омск
Рождение ребёнка
22.11.1983
Сын: Животов Алексей
Мать ребёнка: Животова Любовь
Омск
Рождение ребёнка
19.01.1991
Дочь: Корнева Екатерина
Мать ребёнка: Животова Любовь
Омск