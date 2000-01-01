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Мужской

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МК
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1982

Сын: Животов Иван

Мать ребёнка: Животова Любовь

Омск
Рождение ребёнка
22.11.1983

Сын: Животов Алексей

Мать ребёнка: Животова Любовь

Омск
Рождение ребёнка
19.01.1991

Дочь: Корнева Екатерина

Мать ребёнка: Животова Любовь

Омск
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