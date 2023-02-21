Животов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животов Алексей

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Место рождения

Омск

Дата рождения

22.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1983

Отец: ?

Мать: Животова Любовь

Омск
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