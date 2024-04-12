Латышев Данила Иванович
Место рождения
Дата рождения11.12.1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1770
Отец: Латышев Иван Нефедов
Рождение ребёнка
12.07.1793
Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова
Рождение ребёнка
22.02.1796
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова
Рождение ребёнка
05.01.1800
Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова
Рождение ребёнка
11.07.1802
Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова
Рождение ребёнка
02.11.1803
Дочь: Варвара Данилова
Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова
Рождение ребёнка
18.06.1806
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латышева Марья Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно