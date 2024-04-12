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Латышев Данила Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

11.12.1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1770

Отец: Латышев Иван Нефедов

Мать: Латышева Матрона Денисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1793

Сын: Латышев Илья Данилович

Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1796

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1800

Сын: Латышев Савва Данилович

Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1802

Сын: Латышев Федор Данилович

Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1803

Дочь: Варвара Данилова

Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1806

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Латышева Марья Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Марья Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий сын
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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