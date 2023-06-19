Латышева (Сарафанникова) Матрона Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Сарафанникова) Матрона Денисова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

12.10.1802

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1770

Сын: Латышев Данила Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1771

Сын: Латышев Козьма Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1783

Сын: Латышев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1785

Сын: Латышев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1790

Дочь: Левтеева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Иван Нефедов

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
12.10.1802
Ржев, город Ржев, Тверская область