Латышева (Сарафанникова) Матрона Денисова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти12.10.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1770
Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов
Рождение ребёнка
01.07.1771
Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов
Рождение ребёнка
01.12.1783
Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов
Рождение ребёнка
09.08.1785
Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов
Рождение ребёнка
05.06.1790
Дочь: Левтеева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван Нефедов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышев Иван Нефедов
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1802