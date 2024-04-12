Латышева (Глушкова) Марья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Глушкова) Марья Егорова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Глушков Егор Иванович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1793

Сын: Латышев Илья Данилович

Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1796

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1800

Сын: Латышев Савва Данилович

Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1802

Сын: Латышев Федор Данилович

Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1803

Дочь: Варвара Данилова

Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1806

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Данила Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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