Латышева (Глушкова) Марья Егорова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Глушков Егор Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1793
Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1796
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1800
Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1802
Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1803
Дочь: Варвара Данилова
Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1806
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Латышев Данила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно