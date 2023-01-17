Соловьев Дмитрий Андрианович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
05.02.1813
Жена: Соловьева Анна Наумовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Наталия Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Степанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна
Рождение ребёнка
17.05.1825
Дочь: Пелагия Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна
Рождение ребёнка
17.05.1825
Сын: Соловьев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна
Крещение
02.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно