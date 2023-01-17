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Соловьев Дмитрий Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Соловьев Андриан Егорович

Мать: Соловьева Анна Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1813

Жена: Соловьева Анна Наумовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Наталия Дмитриевна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1825

Дочь: Пелагия Дмитриевна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1825

Сын: Соловьев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Анна Наумовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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