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Соловьев Николай Дмитриевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.05.1825

Дата смерти

03.09.1825

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение
17.05.1825

Отец: Соловьев Дмитрий Андрианович

Мать: Соловьева Анна Наумовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.09.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой
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