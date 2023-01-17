Соловьева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Соловьев Дмитрий Андрианович
Отец ребёнка: Соловьев Андриан Егорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Соловьев Василий Андрианович
Отец ребёнка: Соловьев Андриан Егорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Вавилова Татьяна Андриановна
Отец ребёнка: Соловьев Андриан Егорович
Крещение
06.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Павел Петров Бузилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно