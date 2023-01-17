Соловьева Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Анна Григорьевна

Соловьева Анна Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Соловьев Дмитрий Андрианович

Отец ребёнка: Соловьев Андриан Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Соловьев Василий Андрианович

Отец ребёнка: Соловьев Андриан Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Вавилова Татьяна Андриановна

Отец ребёнка: Соловьев Андриан Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Павел Петров Бузилов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Андриан Егорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close