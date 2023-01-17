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(Соловьева) Пелагия Дмитриевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.05.1825

Дата смерти

03.06.1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1825

Отец: Соловьев Дмитрий Андрианович

Мать: Соловьева Анна Наумовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
03.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
03.06.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой
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