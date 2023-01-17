(Соловьева) Пелагия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1825
Дата смерти03.06.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1825
Крещение
19.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
03.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
03.06.1825
Причина смерти: Худобой