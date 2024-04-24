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Дурнов Александр Иванович

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Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.12.1910 ст.

Дата смерти

02.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910 ст.

Отец: Дурнов Иван Григорьевич

Мать: Дурнова (Лохмотова) Елена Ильина

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Новоузенский мещанин Иван Григорьев Дурнов и законная жена его Елена Ильина. Восприемники: Новоузенские мещане Василий Михайлов Дурнов и Параскева ?горова Дурнова
Бракосочетание
1936

Жена: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дурнов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Полякова (Дурнова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Дурнов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Дурнова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна

Смерть
02.04.1983

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