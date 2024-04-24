Дурнов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.12.1910 ст.
Дата смерти02.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1910 ст.
Новоузенский мещанин Иван Григорьев Дурнов и законная жена его Елена Ильина. Восприемники: Новоузенские мещане Василий Михайлов Дурнов и Параскева ?горова Дурнова
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дурнов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Полякова (Дурнова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Дурнов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Дурнова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна
Смерть
02.04.1983