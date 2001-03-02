Полякова (Дурнова) Галина Александровна
Место рожденияг. Бишкек, Киргизской республики
Дата рождения20.05.1939
Дата смерти02.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1939
г. Бишкек, Киргизской республики
Бракосочетание
06.09.1962
Рождение ребёнка
30.08.1963
Сын: Поляков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Поляков Владимир Львович
г. Фрунзе, Киргизской республики
Смерть
02.03.2001