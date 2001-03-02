Полякова (Дурнова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Дурнова) Галина Александровна

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Место рождения

г. Бишкек, Киргизской республики

Дата рождения

20.05.1939

Дата смерти

02.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1939

Отец: Дурнов Александр Иванович

Мать: Дурнова Мария Тимофеевна

г. Бишкек, Киргизской республики
Бракосочетание
06.09.1962

Муж: Поляков Владимир Львович

Рождение ребёнка
30.08.1963

Сын: Поляков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Поляков Владимир Львович

г. Фрунзе, Киргизской республики
Смерть
02.03.2001
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