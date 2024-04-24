Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти04.12.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Архипов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дурнов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Полякова (Дурнова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Дурнов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Дурнова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович
Смерть
04.12.1960