Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнова (Архипова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

04.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Архипов Тимофей

Мать: не указана

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1936

Муж: Дурнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дурнов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Полякова (Дурнова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Дурнов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Дурнова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Дурнов Александр Иванович

Смерть
04.12.1960

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