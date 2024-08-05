Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1909

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1909

Отец: Соловьев Николай Акимович

Мать: Соловьёва Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваньков Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Рождение ребёнка
1928

Сын: Иваньков Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Иваньков Георгий Петрович

Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич

Отец ребёнка: Иваньков Георгий Петрович

Смерть
1989

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