Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1909
Дата смерти1989
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Рождение ребёнка
1928
Сын: Иваньков Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Иваньков Георгий Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич
Отец ребёнка: Иваньков Георгий Петрович
Смерть
1989