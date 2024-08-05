Иваньков Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Пограничник?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Иваньков Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич
Мать ребёнка: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна