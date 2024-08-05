Иваньков Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИваньков Георгий Петрович

Иваньков Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Пограничник?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Иваньков Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич

Мать ребёнка: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.