Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1930
Дата смерти26.01.1987
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пыжьянова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Октябрина (Римма) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1987