Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1930

Дата смерти

26.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930

Отец: Иваньков Георгий Петрович

Мать: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пыжьянова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Октябрина (Римма) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова Людмила Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Октябрина (Римма) Григорьевна

Смерть
26.01.1987

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