Егорова Октябрина (Римма) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Октябрина (Римма) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваньков Алексей (Леня) Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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