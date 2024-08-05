Соловьёва Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович
Рождение ребёнка
10.04.1909
Дочь: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соловьев Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович
Рождение ребёнка
20.05.1922
Дочь: Соловьёва Анастасия (Таисия) Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович
Смерть
Неизвестно