Соловьёва Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Николай Акимович

Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович

Рождение ребёнка
10.04.1909

Дочь: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Соловьев Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович

Рождение ребёнка
20.05.1922

Дочь: Соловьёва Анастасия (Таисия) Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай Акимович

Смерть
Неизвестно

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