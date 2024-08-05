Соловьев Николай Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Аким Казьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1909
Дочь: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Соловьев Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1922
Дочь: Соловьёва Анастасия (Таисия) Николаевна
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно