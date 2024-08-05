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Соловьев Николай Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Аким Казьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Храмченкова (Соловьёва) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1909

Дочь: Иванькова (Соловьева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Соловьев Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1922

Дочь: Соловьёва Анастасия (Таисия) Николаевна

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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