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Масиков Флегонт Максимов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

12.02.1872

Пол

Мужской

Отец

До 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Масиков Максим

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Масиков Николай Флегонтов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Масиков Егор Флегонтов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пётр Флегонтов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
12.02.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: От водянки
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище
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