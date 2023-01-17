Масиков Флегонт Максимов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти12.02.1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Масиков Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Масиков Николай Флегонтов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пётр Флегонтов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
12.02.1872
Причина смерти: От водянки
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище