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Масиков Николай Флегонтов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Масиков Флегонт Максимов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Масиков Алексей Николаев

Мать ребёнка: Матрёна Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Масиков Терентий Николаев

Мать ребёнка: Матрёна Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Масиков Семён Николаев

Мать ребёнка: Матрёна Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Матрёна Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Матрёна Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна Николаева

Мать ребёнка: Матрёна Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Николаева

Смерть
Неизвестно
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