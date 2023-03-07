Масиков Николай Флегонтов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Масиков Флегонт Максимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Масиков Терентий Николаев
Мать ребёнка: Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Матрёна Николаева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна Николаева
Мать ребёнка: Матрёна Николаева
Место жительства
1858
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Николаева
Смерть
Неизвестно