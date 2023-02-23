Матрёна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Масиков Алексей Николаев

Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Масиков Терентий Николаев

Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Масиков Семён Николаев

Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Николаева

Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна Николаева

Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масиков Николай Флегонтов

Смерть
Неизвестно
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