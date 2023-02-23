Матрёна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Масиков Терентий Николаев
Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Николаева
Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна Николаева
Отец ребёнка: Масиков Николай Флегонтов
Место жительства
1858
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно