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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Масиков Николай Флегонтов
Отец ребёнка: Масиков Флегонт Максимов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Масиков Флегонт Максимов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пётр Флегонтов
Отец ребёнка: Масиков Флегонт Максимов
Бракосочетание
Неизвестно