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Пётр Флегонтов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Масиков Флегонт Максимов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Марья Константинова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Марья Константинова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Константинова

Смерть
Неизвестно
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