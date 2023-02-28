Пётр Флегонтов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Масиков Флегонт Максимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Марья Константинова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Марья Константинова
Место жительства
1858
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Константинова
Смерть
Неизвестно