Марья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Флегонтов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
3
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Флегонтов

Смерть
Неизвестно
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