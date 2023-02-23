Марья Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Флегонтов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Флегонтов
Место жительства
1858
3
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Флегонтов
Смерть
Неизвестно