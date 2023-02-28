Масиков Егор Флегонтов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Масиков Флегонт Максимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
29.08.1855
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Масикова Татьяна Егорова
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1855
Отдан в рекруты
Место жительства
1858
3 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно