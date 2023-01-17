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Подунов Анатолий Романович

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

08.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1955

Отец: Подунов Роман Дмитриевич

Мать: Подунова Ольга Дмитриева

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
12.04.1980

Жена: Подунова Людмила Григорьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.11.1980

Сын: Подунов Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Подунова Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
23.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подунова Людмила Григорьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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