Подунова (Красюкова) Ольга Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подунова (Красюкова) Ольга Дмитриева

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Место рождения

Борщёв, Тернопільська область

Дата рождения

15.09.1922

Дата смерти

11.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Борщёв, Тернопільська область
Рождение ребёнка
08.12.1955

Сын: Подунов Анатолий Романович

Отец ребёнка: Подунов Роман Дмитриевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подунов Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Подунов Роман Дмитриевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подунов Роман Дмитриевич

Смерть
11.01.2023
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