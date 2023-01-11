Подунова (Красюкова) Ольга Дмитриева
Место рождения
Дата рождения15.09.1922
Дата смерти11.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1955
Сын: Подунов Анатолий Романович
Отец ребёнка: Подунов Роман Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подунов Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Подунов Роман Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2023