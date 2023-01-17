Подунов Роман Дмитриевич
Место рожденияСтавропольский край, Ворошиловский р-н
Дата рождения20.06.1921
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Ставропольский край, Ворошиловский р-н
Призыв на военную службу
1943
Ленинский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Ленинский р-н
Рождение ребёнка
08.12.1955
Сын: Подунов Анатолий Романович
Мать ребёнка: Подунова Ольга Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подунова Ольга Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подунов Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Подунова Ольга Дмитриева
Смерть
1974