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Подунов Роман Дмитриевич

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Место рождения

Ставропольский край, Ворошиловский р-н

Дата рождения

20.06.1921

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край, Ворошиловский р-н
Призыв на военную службу
1943
Ленинский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Ленинский р-н
Рождение ребёнка
08.12.1955

Сын: Подунов Анатолий Романович

Мать ребёнка: Подунова Ольга Дмитриева

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подунова Ольга Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подунов Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Подунова Ольга Дмитриева

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
1974
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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