Подунова (Казюба) Людмила Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1959
Бракосочетание
12.04.1980
Рождение ребёнка
10.11.1980
Отец ребёнка: Подунов Анатолий Романович
Рождение ребёнка
23.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подунов Анатолий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан