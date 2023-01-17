Подунова (Казюба) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подунова (Казюба) Людмила Григорьевна

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

19.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1959

Отец: Казюба Григорий Семенович

Мать: Казюба Любовь Афанасьевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
12.04.1980

Муж: Подунов Анатолий Романович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.11.1980

Сын: Подунов Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Подунов Анатолий Романович

Рождение ребёнка
23.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подунов Анатолий Романович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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