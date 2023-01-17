Подунов Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1980
Бракосочетание
05.11.2005
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Санкт-Петербург, город федерального значения
Развод
28.12.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.2022
Мать ребёнка: Гущеварова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно