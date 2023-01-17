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Римский-Корсаков Николай Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.04.1829

Дата смерти

24.08.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1829

Отец: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Мать: Римская-Корсакова Софья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.05.1850

Жена: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.08.1851

Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.10.1853

Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.02.1855

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна

Смерть
24.08.1875
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Донском монастыре, участок 3.
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