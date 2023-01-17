Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1829
Дата смерти24.08.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1829
Бракосочетание
20.05.1850
Рождение ребёнка
07.08.1851
Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.10.1853
Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.02.1855
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Дмитриевна
Смерть
24.08.1875
Похоронен в Донском монастыре, участок 3.