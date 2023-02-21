Римская-Корсакова (Грибоедова) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Грибоедова) Софья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

21.01.1886

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Грибоедов Алексей Фёдорович

Мать: Грибоедова Анастасия Семёновна

Бракосочетание
22.04.1828

Муж: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1829

Сын: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1830

Дочь: Устинова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1886
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