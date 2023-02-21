Римская-Корсакова (Грибоедова) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти21.01.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
22.04.1828
Рождение ребёнка
13.04.1829
Сын: Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1830
Дочь: Устинова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Смерть
21.01.1886