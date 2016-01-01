Римская-Корсакова (Мергасова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Мергасова) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя

Дата рождения

01.02.1833

Дата смерти

18.12.1878

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
20.05.1850

Муж: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
07.08.1851

Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
11.10.1853

Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
10.02.1855

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич

Смерть
18.12.1878
Ницца, Третья Французская республика
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