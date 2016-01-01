Римская-Корсакова (Мергасова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияг. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Дата рождения01.02.1833
Дата смерти18.12.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Варшава, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
20.05.1850
Рождение ребёнка
07.08.1851
Сын: Римский-Корсаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
11.10.1853
Сын: Римский-Корсаков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
10.02.1855
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Римский-Корсаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Сергеевич
Смерть
18.12.1878
Ницца, Третья Французская республика