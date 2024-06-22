Усов Василий До 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Василий

Усов Василий

Место рождения

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Усов Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Черкасский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
До 1833

Сын: Усов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Усов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Усов Климент Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.