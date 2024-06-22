Усов Василий
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Усов Илья Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1833
Сын: Усов Ефим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Усов Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно