Усов Климент Васильевич 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Климент Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Усов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Филипп Климентьевич

Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Яков Климентьевич

Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Бракосочетание
22.01.1858

Жена: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
23.11.1858

Дочь: (Усова) Мария Климентьевна

Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
17.11.1867

Сын: Усов Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
17.11.1867

Сын: Усов Григорий Климентьевич

Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
23.12.1869

Дочь: (Усова) Анисья Климентьевна

Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна

Смерть
Неизвестно

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