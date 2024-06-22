Усов Климент Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Усов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна
Бракосочетание
22.01.1858
Рождение ребёнка
23.11.1858
Дочь: (Усова) Мария Климентьевна
Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
17.11.1867
Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
17.11.1867
Сын: Усов Григорий Климентьевич
Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна
Рождение ребёнка
23.12.1869
Дочь: (Усова) Анисья Климентьевна
Мать ребёнка: Усова (Позднышева) Степанида Борисовна
Смерть
Неизвестно