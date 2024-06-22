Усов Иван Васильевич 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Усов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1855

Жена: Усова (Меринова) Степанида Трифоновна

Рождение ребёнка
18.09.1857

Дочь: (Усова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Усова (Меринова) Степанида Трифоновна

Рождение ребёнка
27.09.1863

Дочь: (Усова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Усова (Меринова) Степанида Трифоновна

Рождение ребёнка
17.01.1871

Сын: Усов Семен Иванович

Мать ребёнка: Усова (Меринова) Степанида Трифоновна

Рождение ребёнка
27.09.1874

Дочь: (Усова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Усова (Меринова) Степанида Трифоновна

Смерть
Неизвестно

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