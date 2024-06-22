Усов Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: Усов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Усова) Зеновия Ефимовна
Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
29.05.1859
Сын: Усов Федор Ефимович
Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
20.09.1861
Сын: Усов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна
Рождение ребёнка
20.11.1869
Дочь: (Усова) Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна
Смерть
Неизвестно