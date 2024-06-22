Усов Ефим Васильевич До 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усов Ефим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: Усов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Усова) Зеновия Ефимовна

Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Усов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
29.05.1859

Сын: Усов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
20.09.1861

Сын: Усов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна

Рождение ребёнка
20.11.1869

Дочь: (Усова) Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Усова Евдокия Трифоновна

Смерть
Неизвестно

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