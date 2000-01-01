Логунова (Спицына) Анна
Место рожденияНижнее Чуево
Дата рождения25.07.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1781
Отец: Спицын Семен
Мать: Спицына Анна
Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
1802
Сын: Логунов Матвей
Отец ребёнка: Логунов Иван
Рождение ребёнка
1805
Сын: Логунов Павел
Отец ребёнка: Логунов Иван
Рождение ребёнка
1807
Сын: Логунов Марк
Отец ребёнка: Логунов Иван
Рождение ребёнка
1816
Сын: Логунов Антон
Отец ребёнка: Логунов Иван
Рождение ребёнка
1823
Сын: Логунов Александр
Отец ребёнка: Логунов Иван
Рождение ребёнка
10.02.1828
Дочь: Попова Агафья
Отец ребёнка: Логунов Иван
Село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Воспреемники: однодворцы Григорий Иванов сын Новогородов, женка Татьяна Ионова Попова, священник Иоанн Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья(Евдокия)
Отец ребёнка: Логунов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунов Иван
Смерть
Неизвестно