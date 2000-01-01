Логунова (Спицына) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова (Спицына) Анна

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Место рождения

Нижнее Чуево

Дата рождения

25.07.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1781

Отец: Спицын Семен

Мать: Спицына Анна

Нижнее Чуево
Рождение ребёнка
1802

Сын: Логунов Матвей

Отец ребёнка: Логунов Иван

Рождение ребёнка
1805

Сын: Логунов Павел

Отец ребёнка: Логунов Иван

Рождение ребёнка
1807

Сын: Логунов Марк

Отец ребёнка: Логунов Иван

Рождение ребёнка
1816

Сын: Логунов Антон

Отец ребёнка: Логунов Иван

Рождение ребёнка
1823

Сын: Логунов Александр

Отец ребёнка: Логунов Иван

Рождение ребёнка
10.02.1828

Дочь: Попова Агафья

Отец ребёнка: Логунов Иван

Село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Воспреемники: однодворцы Григорий Иванов сын Новогородов, женка Татьяна Ионова Попова, священник Иоанн Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья(Евдокия)

Отец ребёнка: Логунов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Иван

Смерть
Неизвестно
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