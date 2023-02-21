Логунов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Логунов Иван Ионович
Мать: Логунова Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Логунов Арефий
Мать ребёнка: Логунова Агафья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Логунов Макар
Мать ребёнка: Логунова Агафья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Логунова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логунова Агафья
Смерть
Неизвестно