Логунов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Логунов Иван Ионович

Мать: Логунова Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Логунов Арефий

Мать ребёнка: Логунова Агафья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Логунов Макар

Мать ребёнка: Логунова Агафья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Логунова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логунова Агафья

Смерть
Неизвестно
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