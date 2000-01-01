Попова (Логунова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Логунова) Агафья

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Место рождения

Село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь

Дата рождения

10.02.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1828

Отец: Логунов Иван

Мать: Логунова Анна

Село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Воспреемники: однодворцы Григорий Иванов сын Новогородов, женка Татьяна Ионова Попова, священник Иоанн Афанасьев
Бракосочетание
02.04.1844

Муж: Попов Герасим

Поручители по жениху того ж помещика крестьяне Моисей Иванов Попов и Стефан Иванов Спицын, по невесте того ж помещика крестьяне Матвей Иванов Лагунов, Абрам Архипов Спицын
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Попов Василий

Отец ребёнка: Попов Герасим

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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