Попова (Логунова) Агафья
Место рожденияСело Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Дата рождения10.02.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
10.02.1828
Отец: Логунов Иван
Мать: Логунова Анна
Село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Воспреемники: однодворцы Григорий Иванов сын Новогородов, женка Татьяна Ионова Попова, священник Иоанн Афанасьев
Бракосочетание
02.04.1844
Муж: Попов Герасим
Поручители по жениху того ж помещика крестьяне Моисей Иванов Попов и Стефан Иванов Спицын, по невесте того ж помещика крестьяне Матвей Иванов Лагунов, Абрам Архипов Спицын
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Попов Василий
Отец ребёнка: Попов Герасим
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Смерть
Неизвестно