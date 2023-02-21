Логунов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Логунов Иван
Мать: Логунова Анна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Логунова Пелагея
Рождение ребёнка
1829
Сын: Логунов Евсигней
Мать ребёнка: Логунова Пелагея
Рождение ребёнка
1831
Сын: Логунов Сергей
Мать ребёнка: Логунова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логунова Пелагея
Смерть
Неизвестно