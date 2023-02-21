Логунов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогунов Матвей

Логунов Матвей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Логунов Иван

Мать: Логунова Анна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Логунова Пелагея

Рождение ребёнка
1829

Сын: Логунов Евсигней

Мать ребёнка: Логунова Пелагея

Рождение ребёнка
1831

Сын: Логунов Сергей

Мать ребёнка: Логунова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логунова Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close