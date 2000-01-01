Логунова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Логунов Матвей

Рождение ребёнка
1829

Сын: Логунов Евсигней

Отец ребёнка: Логунов Матвей

Рождение ребёнка
1831

Сын: Логунов Сергей

Отец ребёнка: Логунов Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логунов Матвей

Смерть
Неизвестно
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