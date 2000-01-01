Логунова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Логунов Матвей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Логунов Евсигней
Отец ребёнка: Логунов Матвей
Рождение ребёнка
1831
Сын: Логунов Сергей
Отец ребёнка: Логунов Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логунов Матвей
Смерть
Неизвестно