Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Логунов Евсигней
Логунов Евсигней
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Логунов Матвей
1802 г.р.
Мать
Логунова Пелагея
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Логунов Матвей
Мать:
Логунова Пелагея
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия