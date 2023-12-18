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Каминский Борис Васильевич

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Место рождения

Острожец, Рівненська область

Дата рождения

29.04.1932

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1932

Отец: Каминский Василий Петрович

Мать: Каминская Матрона Филипповна

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каминский Аркадий Борисович

Мать ребёнка: Каминская Галина Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Осуждение
20.05.1941
Острожец, Рівненська область
тройка Ровенской области постановила выселить в Салехард
Отбывание наказания
С 20.05.1941 по 24.07.1956
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ссылка в Ямало-Ненецкий автономный округ, как член семьи врага народа
Бракосочетание
18.01.1957

Жена: Каминская Галина Александровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.01.1964

Сын: Каминский Михаил Борисович

Мать ребёнка: Каминская Галина Александровна

Смерть
2021
Москва, город федерального значения Москва

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