Каминский Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1932
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каминский Аркадий Борисович
Мать ребёнка: Каминская Галина Александровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Осуждение
20.05.1941
тройка Ровенской области постановила выселить в Салехард
Отбывание наказания
С 20.05.1941 по 24.07.1956
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ссылка в Ямало-Ненецкий автономный округ, как член семьи врага народа
Бракосочетание
18.01.1957
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.01.1964
Сын: Каминский Михаил Борисович
Мать ребёнка: Каминская Галина Александровна
Смерть
2021
Москва, город федерального значения Москва