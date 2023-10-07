Каминская Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1932
Дата смерти07.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каминский Аркадий Борисович
Отец ребёнка: Каминский Борис Васильевич
Бракосочетание
18.01.1957
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.01.1964
Сын: Каминский Михаил Борисович
Отец ребёнка: Каминский Борис Васильевич
Смерть
07.10.2023
Москва, город федерального значения Москва