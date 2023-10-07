Каминская Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская Галина Александровна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.07.1932

Дата смерти

07.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932

Отец: Преображенский Александр Аркадьевич

Мать: Осанова Валентина Павловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каминский Аркадий Борисович

Отец ребёнка: Каминский Борис Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1957

Муж: Каминский Борис Васильевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.01.1964

Сын: Каминский Михаил Борисович

Отец ребёнка: Каминский Борис Васильевич

Смерть
07.10.2023
Москва, город федерального значения Москва

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