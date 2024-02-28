Каминская Матрона Филипповна
Место рождения
Дата рождения06.12.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907 ст.
Крещение
06.12.1907 ст.
Восприемники Трофим Андреевич Жигалюк и Доминикия Павловна жена Андрея Наумчука
Рождение ребёнка
1926
Сын: Каминский Дмитрий Василевич
Отец ребёнка: Каминский Василий Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1932
Сын: Каминский Борис Васильевич
Отец ребёнка: Каминский Василий Петрович
Отбывание наказания
С 20.05.1941 по 21.03.1956
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ссылка в Ямало-Ненецкий автономный округ, как член семьи врага народа
Смерть
Неизвестно