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Каминская Матрона Филипповна

Место рождения

Острожец, Рівненська область

Дата рождения

06.12.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907 ст.

Отец: Каминский Филипп Ерофеевич

Мать: Каминская Доминикия Семеновна

Острожец, Рівненська область
Крещение
06.12.1907 ст.
Острожец, Рівненська область
Восприемники Трофим Андреевич Жигалюк и Доминикия Павловна жена Андрея Наумчука
Рождение ребёнка
1926

Сын: Каминский Дмитрий Василевич

Отец ребёнка: Каминский Василий Петрович

Рождение ребёнка
29.04.1932

Сын: Каминский Борис Васильевич

Отец ребёнка: Каминский Василий Петрович

Острожец, Рівненська область
Отбывание наказания
С 20.05.1941 по 21.03.1956
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ссылка в Ямало-Ненецкий автономный округ, как член семьи врага народа
Смерть
Неизвестно
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