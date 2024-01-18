Каминская Доминикия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каминский Антон Филиппович
Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каминский Семен Филиппович
Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Сын: Каминский Федор Филиппович
Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич
Рождение ребёнка
20.05.1905 ст.
Сын: Каминский Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич
Рождение ребёнка
06.12.1907 ст.
Дочь: Каминская Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.
Дочь: Каминская Анна Филипповна
Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич
Смерть
Неизвестно