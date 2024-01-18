Каминская Доминикия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминская Доминикия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каминский Филипп Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каминский Антон Филиппович

Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каминский Семен Филиппович

Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Каминский Федор Филиппович

Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич

Рождение ребёнка
20.05.1905 ст.

Сын: Каминский Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
06.12.1907 ст.

Дочь: Каминская Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич

Острожец, Рівненська область
Рождение ребёнка
01.02.1911 ст.

Дочь: Каминская Анна Филипповна

Отец ребёнка: Каминский Филипп Ерофеевич

Острожец, Рівненська область
Смерть
Неизвестно

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