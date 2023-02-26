Герасим Трофимов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.03.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1799
Отец: Трофим Леонов
Мать: Елена Варфоломеева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.09.1820
Жена: Татьяна Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.07.1830
Дочь: Елена Герасимова
Мать ребёнка: Татьяна Моисеева
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно