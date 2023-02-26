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Герасим Трофимов

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.03.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1778 г.р.

Мать

До 1778 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1799

Отец: Трофим Леонов

Мать: Елена Варфоломеева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.09.1820

Жена: Татьяна Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.07.1830

Дочь: Елена Герасимова

Мать ребёнка: Татьяна Моисеева

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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