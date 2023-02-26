Трофим Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим Леонов

Трофим Леонов

avatar

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: ?

Мать: ?

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1796

Сын: Трофим Трофимов

Мать ребёнка: Елена Варфоломеева

д.Миськи ( Дуброва Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1799

Сын: Герасим Трофимов

Мать ребёнка: Елена Варфоломеева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Лаврентий Трофимов

Мать ребёнка: Елена Варфоломеева

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close