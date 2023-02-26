Трофим Леонов
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1796
Сын: Трофим Трофимов
Мать ребёнка: Елена Варфоломеева
д.Миськи ( Дуброва Старина ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1799
Сын: Герасим Трофимов
Мать ребёнка: Елена Варфоломеева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Лаврентий Трофимов
Мать ребёнка: Елена Варфоломеева
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно